Мольде
    -
    20:00
    29.08.19
    Акер
    Партизан Белград
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Мольде - Партизан
      Лига Европы УЕФА - 29 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Мольде – Партизан Белград на Eurosport.ru! 29 августа 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрлин Моэ или Саво Милошевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мольде и Партизан Белград и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мольде и Партизан Белград, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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