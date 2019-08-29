Спартак
    -
    20:15
    29.08.19
    Стадион Спартак
    Спортинг Брага
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак - Спортинг Брага
      Лига Европы УЕФА - 29 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Спартак – Спортинг Брага на Eurosport.ru! 29 августа 2019 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Са Пинто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Спортинг Брага и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Спортинг Брага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Валерия Кукалева
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      Привет! Будем смотреть здесь ответный матч «Спартака» и «Браги» в Москве. Первый матч красно-белые проиграли со счетом 0:1.

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