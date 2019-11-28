Русенборг
    -
    23:00
    28.11.19
    Леркендал
    ЛАСК Линц
      Лига Европы УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Русенборг - ЛАСК Линц
      Лига Европы УЕФА - 28 ноября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Русенборг – ЛАСК Линц на Eurosport.ru! 28 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эйрик Хорнеланн или Валерьен Исмаэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Русенборг и ЛАСК Линц и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Русенборг и ЛАСК Линц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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