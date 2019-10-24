Онлайн

Спортинг Лиссабон - Русенборг

Лига Европы УЕФА - 24 октября 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Спортинг Лиссабон – Русенборг на Eurosport.ru! 24 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Силас или Эйрик Хорнеланн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Лиссабон и Русенборг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Спортинг Лиссабон и Русенборг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

