Хетафе
    -
    20:55
    12.12.19
    Колизеум Альфонсо Перес
    Краснодар
      Лига Европы УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Хетафе - Краснодар
      Лига Европы УЕФА - 12 декабря 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Хетафе – Краснодар на Eurosport.ru! 12 декабря 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Бордалас или Сергей Матвеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хетафе и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хетафе и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! В этот четверг мы узнаем, будет ли хоть одна российская команда играть в еврокубках весной. Собираемся на Eurosport к без пяти девять по Москве: будем смотреть «Хетафе» – «Краснодар».

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