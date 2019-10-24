Трабзонспор
    -
    22:00
    24.10.19
    Медикал Парк Арена
    Краснодар
      Лига Европы УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Трабзонспор - Краснодар
      Лига Европы УЕФА - 24 октября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Трабзонспор – Краснодар на Eurosport.ru! 24 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унал Караман или Сергей Матвеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Трабзонспор и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Трабзонспор и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      «Краснодар» выдал крайне скверный старт в Лиге Европы и в предстоящей игре обязан побеждать. Но падут ли бордово-голубые под ударом изголодавшихся «быков»? Узнаем из текстовой онлайн-трансляции eurosport.ru!

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