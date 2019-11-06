Витория Гимарайнш
    -
    18:50
    06.11.19
    Стадион Д. Афонсо Хенрикес
    Арсенал
      Лига Европы УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Витория Гимарайнш - Арсенал
      Лига Европы УЕФА - 6 ноября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Витория Гимарайнш – Арсенал на Eurosport.ru! 6 ноября 2019 года в 18:50 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иво Виейра или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витория Гимарайнш и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Витория Гимарайнш и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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