Эспаньол
    -
    22:00
    15.08.19
    Корнелья-Эль Прат
    Люцерн
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Эспаньол - Люцерн
      Лига Европы УЕФА - 15 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Эспаньол – Люцерн на Eurosport.ru! 15 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, David Gallego или Томас Хеберли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Люцерн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эспаньол и Люцерн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0