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Астана - АЗ Алкмар

Лига Европы УЕФА - 7 ноября 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Астана – АЗ Алкмар на Eurosport.ru! 7 ноября 2019 года в 18:50 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Роман Григорчук или Martin Haar? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астана и АЗ Алкмар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Астана и АЗ Алкмар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

