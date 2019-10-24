Партизан Белград
    -
    19:55
    24.10.19
    Стадион ФК Партизан
    Манчестер Юнайтед
      Лига Европы УЕФА • Группа L
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Партизан - Манчестер Юнайтед
      Лига Европы УЕФА - 24 октября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Партизан Белград – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 24 октября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Саво Милошевич или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Партизан Белград и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Партизан Белград и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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