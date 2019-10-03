Астана
    -
    17:50
    03.10.19
    Астана Арена
    Партизан Белград
      Лига Европы УЕФА • Группа L
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Астана - Партизан
      Лига Европы УЕФА - 3 октября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Астана – Партизан Белград на Eurosport.ru! 3 октября 2019 года в 17:50 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роман Григорчук или Саво Милошевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астана и Партизан Белград и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астана и Партизан Белград, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0