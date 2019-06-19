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«Милан» откажется от участия в Лиге Европы в обмен на уступку со стороны УЕФА
Тем более, что борьба за ЛЧ была проиграна еще на поле.
«Милан» может отказаться от участия в Лиге Европы-2019/20, чтобы решить проблемы с финансовым фэйр-плей.
«Россонери» почти договорились с УЕФА, что получат дополнительное время на приведение финансовых дел в порядок в обмен на добровольное неучастие в еврокубке в новом сезоне, сообщает Corriere della Sera.
- «Милан» занял пятое место в Серии А-2018/19.
- Место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», «Торино» сыграет в квалификационном раунде.
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