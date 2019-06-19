«Милан» может отказаться от участия в Лиге Европы-2019/20, чтобы решить проблемы с финансовым фэйр-плей.

«Россонери» почти договорились с УЕФА, что получат дополнительное время на приведение финансовых дел в порядок в обмен на добровольное неучастие в еврокубке в новом сезоне, сообщает Corriere della Sera.

«Милан» занял пятое место в Серии А-2018/19.

Место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», «Торино» сыграет в квалификационном раунде.

Гаттузо ушел из «Милана» и отказался от компенсации

Качай приложение Eurosport для iOS или Android