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Определились потенциальные соперники тульского «Арсенала» в Лиге Европы
Первый еврокубковый выезд будет в Молдавию или Азербайджан.
Стали известны возможные соперники тульского «Арсенала» по второму квалификационному раунду Лиги Европы.
Русский дебютант еврокубков сыграет с победителем пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца Ниспорены» (Молдавия).
- Первый матч отбора для «Арсенала» пройдет 25 июля, ответный – 1 августа.
- «Арсенал» занял шестое место в чемпионате России-2018/19 и попал в еврокубок благодаря победе «Локомотива» в Кубке России.
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