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Определились потенциальные соперники тульского «Арсенала» в Лиге Европы

Определились потенциальные соперники тульского «Арсенала» в Лиге Европы
Eurosport

21 ч. назад

Первый еврокубковый выезд будет в Молдавию или Азербайджан.

Стали известны возможные соперники тульского «Арсенала» по второму квалификационному раунду Лиги Европы.

Русский дебютант еврокубков сыграет с победителем пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца Ниспорены» (Молдавия).

  • Первый матч отбора для «Арсенала» пройдет 25 июля, ответный – 1 августа.
  • «Арсенал» занял шестое место в чемпионате России-2018/19 и попал в еврокубок благодаря победе «Локомотива» в Кубке России.

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