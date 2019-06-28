«Милан» официально исключен из числа участников Лиги Европы-2019/10 за нарушение финансового фэйр-плей.

В апреле УЕФА сообщил, что «Милан» не выполнил требование о безубыточности в контрольный срок, охватывающий отчетные периоды за 2016-й, 2017-й и 2018-й. Дело было передано в CAS, который и объявил об исключении «россонери».

Ранее сообщалось, что «Милан» договорился с УЕФА о дополнительном времени на приведение финансовых дел в порядок в обмен на неучастие в еврокубке в новом сезоне.

«Милан» занял пятое место в Серии А-2018/19.

Место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», «Торино» сыграет в квалификационном раунде.

«Милан» откажется от участия в Лиге Европы в обмен на уступку со стороны УЕФА

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