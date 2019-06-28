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«Милан» исключен из Лиги Европы-2019/20 за нарушение финансового фэйр-плей
Раз в ЛЧ не попали, можно евросезон и пропустить.
«Милан» официально исключен из числа участников Лиги Европы-2019/10 за нарушение финансового фэйр-плей.
В апреле УЕФА сообщил, что «Милан» не выполнил требование о безубыточности в контрольный срок, охватывающий отчетные периоды за 2016-й, 2017-й и 2018-й. Дело было передано в CAS, который и объявил об исключении «россонери».
Ранее сообщалось, что «Милан» договорился с УЕФА о дополнительном времени на приведение финансовых дел в порядок в обмен на неучастие в еврокубке в новом сезоне.
- «Милан» занял пятое место в Серии А-2018/19.
- Место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», «Торино» сыграет в квалификационном раунде.
«Милан» откажется от участия в Лиге Европы в обмен на уступку со стороны УЕФА
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