Легенда Македонии

Горан Пандев – наверное, самый узнаваемый спортсмен в истории балканской страны – практически всю карьеру провел в Италии. Из восьми клубов форварда лишь 2 были не с Апеннин (он до сих пор пылит за «Дженоа»). Пиком карьеры Пандева стало выступление за «Интер» Моуринью – за этот период он выиграл чемпионат, 2 Кубка и 2 Суперкубка Италии, ну и, конечно же, Лигу чемпионов.

В сборной по понятным причинам трофеев у Пандева не случилось, зато за Македонию Горан уже отыграл 94 матча, в которых забил 33 мяча. Лучшим футболистом страны форвард признавался сразу 5 раз.

Старт проекта

«Академия Пандев» была создана Гораном еще во время выступления за миланский суперклуб – в 2010 году. Изначально проект включал в себя только юношеские команды, которые собрали несколько медалей на молодежных турнирах. К 2014 году в клубе Пандева обучались 350 молодых игроков под руководством 14 тренеров.

Дважды в год юные футболисты имели возможность стажироваться в топовых итальянских клубах – «Интере», «Фиорентине», «Наполи». За два из них Горан выступал.

Выход в профессионалы

Главная команда появилась в «Академия Пандев» в 2014 году. За 3 года клуб поднялся до высшего македонского дивизиона, сходу заняв в сезоне-2017/18 шестое место. Спустя год сказка продолжилась – клуб взял бронзовые медали и впервые попал в еврокубки.

При этом у «Академия Пандев» вполне респектабельный по меркам страны состав. Общая стоимость игроков по Transfermarkt составляет почти 5 миллионов евро (третий результат в македонской лиге), а самый дорогой футболист Льюпко Дориев, успевший даже сыграть один матч за национальную команду, оценивается в 700 тысяч евро. Также в клубе играет Сашко Пандев – младший брат владельца клуба.

Сыграли с главным клубом в карьере Пандева

В 2016 году «Академия Пандев» приехал на Кубок Виареджо, где в одном из матчей сыграл с «Интером», клубом где Горан выиграл 7 из 10 клубных трофеев. Молодежка «нерадзурри» легко обыграла македонцев со счетом 4:0.

«Интер» – «Академия Пандев»Getty Images

В двух других матчах «Академия» переиграла молодежку австралийского «АПИА Тайгерс» (3:0) и почти на равных побилась с ровесниками из «Специи» (2:4). Балканцы заняли третье место в группе – в плей-офф не попали, но выступили достойно.

Сменили стадион по ходу сезона

С участием «Академия Пандев» в Македонии уже успел случиться небольшой скандал. В середине февраля 2018 года клуб внезапно переехал со стадиона «Младост» в Струмице на арену в Тырново, где местный футбольный клуб самоликвидировался. Причина проста: арендодатели запросили за каждую игру плату в размере 1200 евро, а после 10 матчей хотели еще выше поднять плату.

Смена стадиона пошла на пользу посещаемости. Если по ходу сезона-2017/18 средняя цифра равнялась 194 зрителям, то в сезоне 2018/19 – уже 541.

Дебют в еврокубках

В первом отборочном раунде Лиги Европы клубу Пандева выпало сыграть в югославском дерби – против хорватского клуба «Зриньски». Правда, праздника для болельщиков не получилось – матч сыграли на нейтральном поле. Возможно, в этом и кроется причина поражения со счетом 0:3. Шансов пройти дальше у «Академия Пандев» практически не осталось, но темпы развития клуба наталкивают на мысль, что через год-другой команда Горана сможет серьезно покусать известные европейские клубы.

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