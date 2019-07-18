Украинец Эсеола из «Кайрата» допустил 2 смертельных фейла в одной атаке
Как можно было не попасть в такой ситуации?
Казахстанский «Кайрат» мог открыть счет в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Широки Бриег» уже на 12-й минуте, но что-то пошло не так.
Сначала Адеринсола Эсеола не попал по мячу, а потом с нескольких метров попал в лежащего вратаря.
- Адеринсола Эсеола родился в Житомире и играл за молодежную сборную Украины.
- Первый матч закончился гостевой победой «Кайрата» со счетом 2:1.
- Один казахстанский клуб уже вылетел из Лиги Европы – «Тобол» выбил люксембургский «Женесс Эш».
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