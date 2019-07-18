Казахстанский «Кайрат» мог открыть счет в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Широки Бриег» уже на 12-й минуте, но что-то пошло не так.

Сначала Адеринсола Эсеола не попал по мячу, а потом с нескольких метров попал в лежащего вратаря.

Адеринсола Эсеола родился в Житомире и играл за молодежную сборную Украины.

Первый матч закончился гостевой победой «Кайрата» со счетом 2:1.

Один казахстанский клуб уже вылетел из Лиги Европы – «Тобол» выбил люксембургский «Женесс Эш».

Петреску в бешенстве пытался выскочить на поле, но его забавно остановил спортивный директор

Качай приложение Eurosport для iOS или Android