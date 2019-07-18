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«Нефтчи» станет первым соперником тульского «Арсенала» в еврокубках

«Нефтчи» станет первым соперником тульского «Арсенала» в еврокубках
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Историческое противостояние с командой из Азербайджана.

Первым в истории соперником тульского «Арсенала» в еврокубках станет азербайджанский «Нефтчи».

Команда из Закавказья разгромила молдавский клуб «Сперанца Ниспорены» – 6:0. В первой игре также сильнее был «Нефтчи» – 3:0.

  • Первый матч второго отборочного раунда Лиги Европы пройдет 25 июля в Туле.
  • Ответная игра состоится 1 августа в столице Азербайджана.
  • Тульский клуб вышел в еврокубки, заняв шестое место в РПЛ-2018/19.

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