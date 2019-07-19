УЕФА отстранил обладателя Кубка Бельгии «Мехелен» от участия в Лиге Европы-2019/20 за организацию договорных матчей.

Сначала УЕФА разрешил клубу участие в групповом этапе, проведя собственное расследование, но 17 июля Бельгийский спортивный арбитражный суд одобрил дисквалификацию «Мехелена» на один еврокубковый сезон, наложенную национальной федерацией. УЕФА вернулся к расследованию и нашел доказательства вины клуба. Таким образом, в сезоне-2019/20 «Мехелен» не сыграет в Лиге Европы, сообщил официальный сайт УЕФА.

Вместо «Мехелена» на групповом этапе Лиги Европы выступит «Стандард», «Антверпен» начнет борьбу с третьего отборочного раунда вместо второго, а во второй вышел «Гент».

Дело о договорных матчах расследуется с конца 2017 года. Руководство «Мехелена» отстранили от футбола на 10 лет.

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