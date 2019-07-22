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«Спартак» сыграет с «Туном», «Арсенал» может встретиться с «Бней Иегуда»

«Спартак» сыграет с «Туном», «Арсенал» может встретиться с «Бней Иегуда»
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Тулякам нужно всего лишь пройти «Нефтчи».

УЕФА провел в городе Ньоне жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В результате делегация московского «Спартака» увидела перед собой швейцарский «Тун». «Арсенал» из Тулы сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда», если перед этим победит «Нефтчи».

  • Первые матчи состоятся 8 августа, ответные – 15 августа.
  • Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы.

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