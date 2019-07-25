«Арсенал» – «Нефтчи». Перед матчем

Сегодня, 25 июля, в Туле будет праздник – клуб впервые в истории выступит в еврокубках. Соперником команды во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет «Нефтчи» из Азербайджана.

«Арсенал»

Тулякам придется непросто – летом команда потеряла нескольких ключевых игроков, особенно в линии нападения. Джорджевич снова пробует пробиться в основу «Зенита», Бакаев вернулся в «Спартак», как и принадлежавший «Ростову» Мирзов. Кроме того, из-за травмы не сыграет лидер Кангва.

«Нефтчи»

Бакинцы прошли в первом отборочном раунде молдавскую «Сперанцу» (9:0 по сумме двух матчей) и делают упор на многочисленных легионеров.

Тренирует команду 54-летний итальянец Роберто Бордино, а капитанскую повязку носит выступавший за «Спартак», «Сатурн», «Крылья Советов», «Томь» и «Мордовию» 27-летний полузащитник Эмин Махмудов.

Главную угрозу у «Нефтчи» представляет французский нападающий Багали Дабо, который в 30 матчах прошлого сезона наколотил 16 мячей и отдал 6 ассистов в составе «Габалы».

Прогноз

Как сообщила ТАСС пресс-служба «Нефтчи», рейс команды из Баку в Москву был задержан на пять часов, самолет вместо девяти утра приземлился в российской столице в два часа дня. Наверняка это скажется на игре, в которой мы вряд ли увидим много голов. В начале сезона команды находятся не в лучшей форме, поэтому нас ждет низовой матч. Букмекеры расценивают такой исход коэффициентом 1.7.

Встреча начнется в 20:00 (мск).

За два часа до матча начнется праздничная программа с конкурсами, викторинами и игрой в мини-футбол.

В день матча будет продлена работа городского общественного транспорта.

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