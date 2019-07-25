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«Арсенал» проиграл в Туле первый матч Лиги Европы
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» – 0:1.
Для туляков эта встреча была дебютом в еврокубках. «Нефтчи» ранее выступал в Лиге Европы – в сезоне-2012/13 бакинцы попали в одну группу с «Рубином», «Интером» и «Партизаном».
Азербайджанцы открыли счет в добавленное время первого тайма. Стивен Жозеф-Монроз прорвался по правому флангу и прострелил в центр. Голкипер Михаил Левашов вылетел на Эмина Махмудова и промахнулся, мяч отправился на дальнюю штангу, Дарио Федерико вонзил в пустые.
После перерыва Игорь Черевченко произвел две замены – снял с игры Ламека Банду и Александру Тудорие и выпустил Георгия Костадинова с Евгением Луценко. «Арсенал» усилил давление на чужой трети, но не сравнял счет.
1:0 – «Нефтчи» перевезет противостояние в Азербайджан с преимуществом в один гол.
- Ответный матч пройдет в Баку 1 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.
- Кроме того, между двумя играми Лиги Европы «Арсенал» 28 июля примет «Ростов» в Премьер-лиге.