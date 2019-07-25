Для туляков эта встреча была дебютом в еврокубках. «Нефтчи» ранее выступал в Лиге Европы – в сезоне-2012/13 бакинцы попали в одну группу с «Рубином», «Интером» и «Партизаном».

Азербайджанцы открыли счет в добавленное время первого тайма. Стивен Жозеф-Монроз прорвался по правому флангу и прострелил в центр. Голкипер Михаил Левашов вылетел на Эмина Махмудова и промахнулся, мяч отправился на дальнюю штангу, Дарио Федерико вонзил в пустые.

После перерыва Игорь Черевченко произвел две замены – снял с игры Ламека Банду и Александру Тудорие и выпустил Георгия Костадинова с Евгением Луценко. «Арсенал» усилил давление на чужой трети, но не сравнял счет.

1:0 – «Нефтчи» перевезет противостояние в Азербайджан с преимуществом в один гол.