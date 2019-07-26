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Яркий гол Комличенко оставил «Младе» шанс на проход «Ордабасы»
Ответный матч – 1 августа.
Чешская «Млада-Болеслав» сыграла вничью с командой «Ордабасы» из Казахстана в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы-2019/20 – 1:1.
В составе чешского клуба отличился нападающий сборной России Николай Комличенко, забивший отличный мяч ударом с лета с линии штрафной площади.
- Ответная игра между «Млада-Болеслав» и «Ордабасы» пройдет 1 августа.
- В мае этого года Комличенко впервые был приглашен в сборную России.
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