Тульский «Арсенал» тихо-тихо, под радарами занял шестое место в РПЛ и протиснулся в Лигу Европы. По ходу прошлого сезона об этом громко никто не говорил – хватало историй с Глушаковым, контрактами Игнатьева и Шапи, банкротством «Анжи», успехом «Зенита» и так далее. Максимум, на что рассчитывали в Туле, – громкое удивление при взгляде на таблицу «Ого, а эти-то в еврокубки залезли».

Проблема в том, что у «Арсенала» ушли оба фланговых нападающих и основной центрфорвард, которые были одновременно тремя лучшими бомбардирами и забили больше половины мячей в чемпионате (21 из 40). Без Мирзова, Бакаева и Джорджевича, вернувшихся из аренды, лидером должен был стать Сергей Ткачев. Что случилось с «Тулой», когда у Ткачева не пошло, легко представить – примерно ноль опасных моментов за матч с «Нефтчи».

Чтобы понять масштаб бедствия: «Арсенал» в прошлом чемпионате обыграл дома «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» (всех с разницей минимум +2 гола), обошел в таблице «Ростов», «Рубин» и «Динамо». И безвольно сливает вице-чемпиону Азербайджана на том же стадионе, на котором клал на лопатки четыре из пяти лучших клуба РПЛ.

Горан Чаушич («Арсенал» Тула), Дарио Федерико («Нефтчи»)Getty Images

Вместо Бакаева, Мирзова и Джорджевича на поле в Туле вышли бывший запасной Лесовой и новички Банда и Тудорие. Проблема не в том, что «Арсенал» проиграл «Нефтчи», а что Черевченко не придумал, как команде атаковать первым номером. Что команде некем усиливаться на последних минутах. Что бывший фронтмен «Мордовии» Луценко двигается чуть лучше колена Кокорина в СИЗО.

В Туле нам нагляднее всего показали будущее русского футбола. С новым лимитом будет цениться каждый мало-мальски стоящий игрок. Поэтому топ-клубы забросают ребят с паспортом с двуглавым орлом деньгами и посадят на скамейки. Конкуренция, к сожалению, так и будет между слотами на банках (и в банках).

Представьте, как ваш любимый клуб предлагает контракт Михаилу Левашову. Вратаря чуть не забрали в Москву «Спартак» с «Локомотивом», но он при этом ошибся в эпизоде с первым голом и рано завалился при ударе в ближний на 78-й минуте – хорошо, форвард попал в ногу.

Кирилл Комбаров, Горан Чаушич, Михаил Левашов («Арсенал» Тула), Эмин Махмудов («Нефтчи»)Getty Images

Представьте, как ваш любимый клуб всерьез торгуется за 30-летнего Сергея Ткачева. Представьте, как вы читаете трансферный лайв на Eurosport.ru и видите: «Ваш любимый клуб провел переговоры с агентом 30-летнего Игоря Горбатенко – единственным человеком, наладившим в «Арсенале» стандарты». Как вы себя почувствуете?

Возможно, это и есть недалекое будущее русского футбола. «Зенит» и «Краснодар» захотят себе в ротацию людей, у которых не дрожат поджилки от слов «Премьер-лига» и «Михаил Вилков». А сейчас уровень этих людей – отдать все силы, не сдаваться до последней секунды и все равно смотреться бессильно на фоне второй команды Азербайджана.

Баннер на матче Лиги Европы «Арсенал» (Тула) – «Нефтчи»Getty Images

Это не беда «Арсенала». Их менеджеры изначально закладывались в прошлом сезоне, что ведущие игроки при должном прогрессе вернутся в более богатые клубы, и сознательно пошли на риск их потерять.

Это беда всей лиги (а, может, и глобальнее), что лучшие потянутся за жирными контрактами, а молодые новички, пришедшие на их место, размоют уровень чемпионата. Такое в этом сезоне уже случилось с «Оренбургом», чуть раньше с «Уфой», а еще раньше с «Ростовом» и «Рубином». Какие шансы, что исхода сильных футболистов из провинциальных команд не произойдет в дальнейшем?

Казалось бы, это всего лишь поражение дебютанта из РПЛ во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Такое случалось с «Москвой», «Сибирью», «Крыльями», тогда еще «Тереком», «Уфой», «Аланией» и другими случайными и неслучайными клубами в еврокубках. Вроде бы глупо делать из 0:1 далеко идущих выводов. Наверняка никто не заметит проигрыша тульского «Арсенала» азербайджанскому «Нефтчи».

Глупо сотрясать кулаками перед надвигающимся изменением лимита на легионеров. Но совершенно очевидно, что квоты на иностранцев не создадут конкуренцию на поле, а лишь искусственно сымитируют ее появление.

И матч «Арсенала», в котором футболисты плохо смотрелись на фоне клуба из Баку, показал всем, каким будет русский футбол. Потому что через два года он будет еще хуже.

«Арсенал» (Тула) – «Нефтчи» – 0:1

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