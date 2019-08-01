Второй квалификационный раунд Лиги Европы завершился для клубов из Казахстана по-разному. Борьбу за путевку в групповой этап еврокубка продолжит «Астана», а «Ордабасы» и «Кайрат» дружно выбыли.

«Астана» – «Санта-Колома» – 0:0, 4:1

«Астане» повезло со жребием, хотя первый матч с «Санта-Коломой» из Андорры завершился нулевой ничьей. Во второй игре андоррцы даже повели на седьмой минуте, но клуб из Казахстана играл на своем поле и больше не пропустил, а сам забил четырежды. Рунар Мар Сигурьонссон реализовал пенальти, а потом начался бенефис Марина Томасова.

Свой первый мяч 31-летний хорват положил, пробив из-под двух защитников на линии штрафной.

Второй был еще красивее – Томасов протащил мяч почти с центра поля и выстрелил на подходе к штрафной.

Третий тоже получился благодаря индивидуальному мастерству Марина – он запустил за шиворот вратарю изящный парашютик.

«Ордабасы» – «Млада-Болеслав» – 1:1, 2:2

Клуб из Шымкента после первого матча сохранял все шансы на выход в следующий раунд, но футболисты «Млады» во втором матче забили больше, играя на чужом поле. Они открыли счет на восьмой минуте, а потом удвоили – Николай Комличенко реализовал 11-метровый.

Еще в первом тайме игроки «Ордабасы» сократили отрыв: вратарь «Млады» выпустил мяч, и Алексей Щеткин своевременно послал его в сетку.

Второй тайм начался с третьего гола «Млады», а назначенного в чешские ворота пенальти не хватило для победы в матче и по сумме.

«Кайрат» – «Хапоэль Беэр-Шева» – 0:2, 1:1

Бывшему клубу Андрея Аршавина удалось забить в ворота соперников только один мяч во второй игре, которая проходила дома. Точнее, Раде Дугалич забил дважды: в первом тайме – в чужие ворота, во втором – в свои. Три игрока «Кайрата» получили красные карточки.

В третьем квалификационном раунде «Астана» встретится с «Ференцварошем».

Россию во втором раунде представляет тульский «Арсенал».

«Кайрат» с тремя удалениями сыграл вничью, но вылетел от «Хапоэля»

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