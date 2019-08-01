Тульский «Арсенал» в этом году впервые выбрался в Европу и стал 28-м российским клубом-участником еврокубков.

Назовешь ли ты все команды, которые выступали в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке УЕФА и Кубке Интертото от России? У тебя есть 8 минут. Удачи!

В первом матче «Арсенал» уступил «Нефтчи» (0:1). Ответная встреча пройдет в Азербайджане 1 августа.

Также от России в этом году в Европе сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» (в ЛЧ); «Спартак» и «ЦСКА – в ЛЕ.

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