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«Зенит», ЦСКА и другие. Назови все клубы из России, игравшие в еврокубках

«Зенит», ЦСКА и другие. Назови все клубы из России, игравшие в еврокубках
Евгений Коростелев

33 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Команд больше, чем тебе кажется.

Тульский «Арсенал» в этом году впервые выбрался в Европу и стал 28-м российским клубом-участником еврокубков.

Назовешь ли ты все команды, которые выступали в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке УЕФА и Кубке Интертото от России? У тебя есть 8 минут. Удачи!

  • В первом матче «Арсенал» уступил «Нефтчи» (0:1). Ответная встреча пройдет в Азербайджане 1 августа.
  • Также от России в этом году в Европе сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» (в ЛЧ); «Спартак» и «ЦСКА – в ЛЕ.
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