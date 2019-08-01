В Баку тренер «Тулы» Игорь Черевченко сделал две замены по сравнению с первой игрой – вместо Тудорие и Банды вышли Луценко и Костадинов.

Гости пропустили в начале второго тайма. Оборона «Арсенала» ошиблась при искуственном офсайде и выпустила один на один Рауфа Алиева. Форвард «Нефтчи» сблизился с голкипером Михаилом Левашовым и идеально пробил под вратарем.

На 68-й минуте Игорь Горбатенко ударил со штрафного в перекладину и не реализовал лучший момент «Арсенала» за два матча.

В конце матча Гия Григалава привез контратаку и заблокировал удар Дарио Федерико руками в штрафной. Сам Федерико четко реализовал пенальти на 89-й минуте.

А еще через три минуты Мбодж замкнул головой подачу партнера со штрафного.

3:0 – «Нефтчи» вновь победил и прошел в следующий раунд Лиги Европы.

В первой встрече в России «Арсенал» пропустил в добавленное к первому тайму время и проиграл – 0:1.

«Нефтчи» в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет с израильским «Бней Иегудой». Матчи пройдут 8 и 15 августа.

Поражение «Арсенала» в Лиге Европы – лучшее доказательство деградации РПЛ