Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской «Крайовой» и венгерским «Гонведом» был на некоторое время прерван перед серией пенальти из-за драки футболистов и неподобающего поведения фанатов.

На 120-й минуте при счете 0:0 между игроками началась жесткая потасовка, которую поддержали сидящие за воротами ультрас. Фаны зажгли петарду и бросили на поле, и она угодила в арбитра – ирландский судья Арнольд Хантер упал на газон и схватился за голову после мощнейшего хлопка.

Оба матча завершились со счетом 0:0.

Инцидент не прервал игру, и футболисты вышли на серию пенальти, которую выиграла «Крайова».

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