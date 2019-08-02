Почему на постсоветском пространстве так любят Английскую Премьер-лигу и не любят местные чемпионаты (России, Украины, Казахстана)? Помимо затертых штампов про качество картинки, уровень футбола, традиции, заполненные трибуны и стадионы с историей есть один, который поддержат, наверное, все. Это ощущение борьбы до последней секунды, которое добавляет большинству матчей драматичные сюжеты.

Например, в АПЛ возможен камбэк с 0:4 и превращение его в 4:4 (см. «Ньюкасл» – «Арсенал» в 2011-м). В России есть кейс «Оренбурга» и «Зенита», когда питерцы забили на 11-й секунде, добавили второй на старте второго тайма и перевели игру в круиз-контроль. Не потому что были настолько сильнее, а потому что соперник бросил играть даже при -2.

Перед ответкой «Арсенала» с «Нефтчи» в Баку появилась плохая статистика: из девяти домашних поражений со счетом 0:1 русские команды прошли дальше в еврокубках лишь один раз. Возможно, этот матч вы помните – ЦСКА в 2018-м напихал трешку «Лиону» и пролетел в четвертьфинал по разнице мячей.

С остальными все грустно: «Рубин» Бердыева сливал «Олимпиакосу», тот же ЦСКА упускал вперед «Порту», про более ранние примеры типа «Локомотива»-2006 и «Черноморца»-2002 и вспоминать не хочется.

И получается очень странная картина. 10 абсолютно разных команд как по стилю, так и по финансам безвольно слетают при абсолютно рабочей ситуации, когда в гостях нужно забить два мяча и при этом не пропустить. И даже ЦСКА-2018 можно отнести сюда же, поскольку та победа во Франции, скорее, исключение, подтверждающее правило. В мире, где 3:0 в 1/2 Лиги чемпионов – это не гарантия попадания в финал, а никчемное препятствие, которое легко перепрыгнуть, такие результаты кажутся очень архаичными.

«Ливерпуль» – «Барселона», Лионель МессиGetty Images

Безусловно, одна из причин – отсутствие положительных примеров. Как 1:6 в игре «ПСЖ» – «Барселона» начала традицию крутых европейских камбэков, так и среди клубов РПЛ должен появиться атакующий пионер. Пока в такие ситуации попадали лишь откровенно кризисные русские команды. ЦСКА как единственный кейс внятного и поставленного футбола Гончаренко лишь подсветил проблему – ну же, вы тоже можете, нужно лишь верить.

Но тяжело достучаться до игроков и вдохновлять их на преображение даже с 0:1, когда ты – Игорь Черевченко, а опыта в еврокубках у тебя чуть больше нуля. Это делать намного легче, когда костяк сыгран на уровне плей-офф ЛЕ примерно 10 лет, а в нападении Мусу поддерживают Головин с Натхо. С Тудорие с Луценко проворачивать фокусы даже с «Нефтчи» сложнее.

Александру Тудорие («Арсенал» Тула), Войислав Станкович («Нефтчи»)Getty Images

Наверняка виноват общий уровень футболистов и всего русского чемпионата. Здесь игроки не прогрессируют в лиге автобусов, а тренеры по недоученности превращают современную схему с тремя защитниками в скучные 5-3-2 и живут по принципу «Бей вперед, игра придет». В таких условиях тяжело добиваться нормальных результатов при конкурентной борьбе. Вряд ли футболистам добавляют скиллов матчи вроде «Оренбург» – «Зенит» или «Сочи» – «Зенит», в которых до стартового свистка болельщики перешептываются о слабой мотивации хозяев.

Раньше проблему с безволием на выезде после 0:1 дома можно было списать на систему «весна-осень». Еще в прошлом десятилетии Премьер-лига выбирала чемпиона и лучшие клубы в ноябре, а запускала их в еврокубки лишь в следующем июле, спустя 10 месяцев. И это не кейс тульского «Арсенала», из которого уехала вся тройка нападения и который не узнать уже через восемь недель. Оружейная столица играет со всей РПЛ по «осень-весна» и сама виновата в плохом комплектовании, просчетах спортивного директора и слабой физподготовке к старту в Лиге Европы.

«Арсенал» и другие клубы чемпионата России виноваты во всем и не виноваты ни в чем. Русские фирмы внезапно не встречают такого уровня сопротивления в каждом туре, поэтому выглядят так безвольно при первых трудностях. Но при этом маленькие команды из провинции не получат более жирный бюджет, чтобы находить игроков покруче и создавать конкуренцию грандам. В ДЮСШ не найдут новых коучей, которые учат 10-летних мальчишек бразильской технике, а еще поднимать голову при дриблинге.

То есть одного конкретного виноватого здесь нет, а девять поражений за 25 лет система как-нибудь перемелет. Получается, что русские клубы и дальше будут безвольно ломаться в Испании, Франции и даже Азербайджане, потому что никто никого не научил играть в атаку и забивать два, ведь так нужно здесь и сейчас.

«Нефтчи» – «Арсенал» (Тула) – 3:0

Поражение «Арсенала» в Лиге Европы – лучшее доказательство деградации РПЛ

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