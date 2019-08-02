Нападающий «Нефтчи» Рауф Алиев, забивший первый мяч в ворота тульского «Арсенала» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, прокомментировал игру.

– Ожидали такого крупного счета?

– Не ожидал, что забьем так много. Не так важно, сколько именно забили, главное, что мы прошли в следующий раунд. Это стало ответом тем, кто в нас не верил. Ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдет «Арсенал».

– На какой результат играли, ведь и ничья устраивала вас?

– Играли на тот результат, который нас устроит. Все получилось так, как хотели.

– «Нефтчи» не особо хорошо начал игру.

– Мы ждали, что они будут давить с первых минут. Были готовы к этому. Где-то было волнение. Теряли мяч.

– С каждым раундом растет уверенность в том, что можно пробиться в групповую стадию ЛЕ?

– Не будем пока думать о группе. Впереди новый соперник, которого надо проходить. Если уже сейчас будем думать о групповой стадии, то это нам лишь помешает, – цитирует 30-летнего Алиева Azerisport.

Туляки проиграли двухматчевое противостояние со счетом 0:5.

В третьем квалификационном раунде «Нефтчи» сыграет против «Бней Иегуды».

(Фото: «Нефтчи»)

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