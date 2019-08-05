В штаб-квартире УЕФА в швейцарской Лозанне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы-2019/20.

Московский «Спартак» в случае успеха с «Туном» встретится с победителем пары «Брондбю» – «Брага».

Украинский «Мариуполь» сыграет с лучшим клубом из матча «Антверпен» – «Виктория Пльзень».

Луганская «Заря» зарубится с самым крутым из дуэта «Люцерн»/«Эспаньол».

Белорусский «Шахтер» из Солигорска попал в раунде плей-офф на победителя пары «Пюник» – «Вулверхэмптон».

«Астана» в случае прохода мальтиийской «Валетты» может сыграть с БАТЭ. Борисовскому клубу для этого нужно одолеть «Сараево».

В третьем квалификационном раунде «Спартак» встречается с «Туном», «Мариуполь» – с АЗ, солигорский «Шахтер» – с «Торино», БАТЭ – с «Сараево», «Заря» – с софийским ЦСКА, «Астана» – с «Валеттой».

Первые матчи этого этапа пройдут с 6 по 8 августа, ответные – с 13 по 15 августа.

Раунд плей-офф Лиги Европы стартует 22 августа, решающие встречи назначены на 29 августа.

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» или «Истанбулом», если пройдет «Порту»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android