Getty Images
«Спартаку» для ЛЕ после «Туна» нужно победить «Брондбю» или «Брагу»
Все соперники клубов с постсоветского пространства в Лиге Европы.
В штаб-квартире УЕФА в швейцарской Лозанне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы-2019/20.
Московский «Спартак» в случае успеха с «Туном» встретится с победителем пары «Брондбю» – «Брага».
Украинский «Мариуполь» сыграет с лучшим клубом из матча «Антверпен» – «Виктория Пльзень».
Луганская «Заря» зарубится с самым крутым из дуэта «Люцерн»/«Эспаньол».
Белорусский «Шахтер» из Солигорска попал в раунде плей-офф на победителя пары «Пюник» – «Вулверхэмптон».
«Астана» в случае прохода мальтиийской «Валетты» может сыграть с БАТЭ. Борисовскому клубу для этого нужно одолеть «Сараево».
- В третьем квалификационном раунде «Спартак» встречается с «Туном», «Мариуполь» – с АЗ, солигорский «Шахтер» – с «Торино», БАТЭ – с «Сараево», «Заря» – с софийским ЦСКА, «Астана» – с «Валеттой».
- Первые матчи этого этапа пройдут с 6 по 8 августа, ответные – с 13 по 15 августа.
- Раунд плей-офф Лиги Европы стартует 22 августа, решающие встречи назначены на 29 августа.
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» или «Истанбулом», если пройдет «Порту»