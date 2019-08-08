Eurosport
«Зюлте Варегем», АЕК и АИК. Хорошо ли ты помнишь неудачи клубов РПЛ в еврокубках?
Квизы
Тест, полный боли и слез.
Гранды РПЛ начали очередной поход в еврокубках с квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы. Зачастую на этих стадиях русским клубам доставались весьма проходные соперники. И неоднократно встречи с этими андердогами заканчивались очень болезненно.
Вспомни самые печальные страницы русских клубов на международной арене и надейся, что в 2019-м коллекция не пополнится.
- «Краснодар» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с домашнего поражения от «Порту» (0:1).
- 8 августа «Спартак» сыграет на выезде против швейцарского «Туна».
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