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«Зюлте Варегем», АЕК и АИК. Хорошо ли ты помнишь неудачи клубов РПЛ в еврокубках?

«Зюлте Варегем», АЕК и АИК. Хорошо ли ты помнишь неудачи клубов РПЛ в еврокубках?
Джамал Аль-Ханаки

1 час назад

Квизы

Тест, полный боли и слез.

Гранды РПЛ начали очередной поход в еврокубках с квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы. Зачастую на этих стадиях русским клубам доставались весьма проходные соперники. И неоднократно встречи с этими андердогами заканчивались очень болезненно.

Вспомни самые печальные страницы русских клубов на международной арене и надейся, что в 2019-м коллекция не пополнится.

  • «Краснодар» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с домашнего поражения от «Порту» (0:1).
  • 8 августа «Спартак» сыграет на выезде против швейцарского «Туна».
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