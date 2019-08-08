Тбилисское «Динамо» проведет домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Фейенорда» при пустых трибунах.

Такое наказание вынес грузинскому клубу УЕФА за проявления расизма и нетерпимости в матче второго квалификационного раунда еврокубка против азербайджанской «Габалы».

Кроме того, «Динамо» вывесит на трибунах баннер с лозунгами против расизма и заплатит 50 тысяч евро штрафа.

«Динамо» проведет первый матч против «Фейенорда» 8 августа, а ответная встреча состоится 15 августа.

В первом квалификационном раунде ЛЕ команда из Тбилиси сокрушила андоррский «Энгордань».

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