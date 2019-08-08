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Украинский вратарь получил 10 матчей дисквалификации за расизм

Украинский вратарь получил 10 матчей дисквалификации за расизм
Eurosport

1 час назад

Господин нескоро сыграет в еврокубках.

Дисциплинарная комиссия УЕФА выписала вратарю латвийского «Вентспилса» украинцу Константину Махновскому бан на 10 матчей в еврокубках.

Уточняется, что Махновский наказан за расистское поведение в матче второго отборочного раунда Лиги Европы против мальтийского клуба «Гзира Юнайтед». По ходу игры украинец оскорбил по расовому признаку Амаду Самбу. В результате перепалки оба футболиста получили по красной карточке. Самба тоже дисквалифицирован, но на меньший срок (2 матча).

  • В третьем отборочном раунде ЛЕ «Вентспилс» сыграет против португальского «Гимарайнша».
  • 30-летний Махновский ранее выступал за «Оболонь», «Севастополь» и «Десну».

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