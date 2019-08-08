Переоценивать победу «Спартака» не нужно. Игры все еще нет

Еврокубковая история «Спартака» и швейцарских клубов – штука особенная. Ну, вы точно помните «Санкт-Галлен», возможно, помните «Сьон» (там назначили переигровку из-за неправильной высоты ворот), а еще «Базель» был, но там история исключительно счастливая. «Тун» уже точно тоже станет частью истории – пока что в позитивных тонах. Красно-белые победили на выезде, но это приятно исключительно с точки зрения результата. Футбола в исполнении москвичей почти не было.

Для понимания места «Туна» в системе координат европейского футбола достаточно знания, что это четвертая команда Швейцарии по итогам прошлого сезона. Но это скорее факт архивный, сейчас у команды Марка Шнайдера во внутреннем первенстве серьезные проблемы. После трех туров «Тун» идет восьмым (из 10 команд швейцарской Суперлиги): два раза сыграл вничью и в прошлом туре сгорел «Базелю» 2:3. А еще маленький швейцарский клуб продал основных левого и центрального форвардов. Короче говоря, ситуация плачевная, но «Спартак» генерирует радость даже тяжелой победой над таким соперником.

Впрочем, победы могло и не быть, если бы «Тун» в прямом смысле ее не подарил. Первый гол Понсе забил после ошибки кипера, Бакаев завалил в стиле Роббена и все-таки близко к случайному, а третий гол выродился после потери полузащитника «Туна» в центре поля. Три мяча швейцарцы, по сути, забили себе сами, а что создал «Спартак»? Атаку с пенальти и подход Бакаева, который завершился пасом на Гулиева. Все. Большего «Спартак» не создал, поэтому переоценивать три выездных мяча не стоит, потому что их с таким же успехом могло и не быть. А могло быть на один больше, но ультразвездный новичок красно-белых Андре Шюррле не забил с пенальти, что явно не добавит ему уверенности в будущих матчах.

Зелимхан Бакаев, «Тун» – «Спартак»Imago

Не сказать, что «Тун» действовал в атаке идеально. Скорее тоже поймал гостей на ошибках, но это опять же говорит о том, что игра у «Спартака» не поставлена вообще нигде. Только Александр Максименко вопросов не вызывает, но и отвечает за него не Олег Кононов, а тренер вратарей.

Не менее индивидуально классно сыграл Зелимхан Бакаев. В 13-м матче за красно-белых юркий полузащитник наконец-то забил в первый раз, а потом положил победный гол. Вот он крутой, потому что создал еще как минимум два опаснейших момента, но он это сделал собственными обособленными усилиями, то есть без действий в рамках поставленной игры. Ее, если вдруг еще непонятно, у «Спартака» нет.

Ждать, что она родится с появлением в заявке Йордана Ларссона и Гуса Тила, – по меньшей мере опрометчиво. Во-первых, для их использования нужно выходить в групповой этап (а следующий соперник в случае успеха с «Туном» – «Брондбю» или «Брага»), во-вторых, их интеграция займет какое-то, вряд ли непродолжительное, время. В-третьих, встроить игроков в систему игры, которой нет, будет архисложно.

Победе «Спартака» можно и нужно радоваться только применительно к набору очков в таблице коэффициентов УЕФА и раскрытию талантливой русской молодежи; говорить о возвращении команды, способной бороться за что-то серьезное, пока что рано.

«Тун» – «Спартак» – 2:3

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