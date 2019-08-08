«Спартак» одержал важную победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

На 22-й минуте Эсекиэль Понсе получил передачу в штрафной «Туна» после прохода Мирзова и с разворота вложил мяч в ворота.

Уже через несколько минут Зелимхан Бакаев выдал идеальный обводящий удар – будто Арьен Роббен отмотал годы назад и надел джерси с ромбиком.

«Спартак» доиграл первый тайм с преимуществом, но на 54-й минуте пропустил после добивания Ниаса Нефти.

Швейцарцы вдохновились голом и скоро сравняли – Тозетти навесил на Раппа, которого никто не накрыл, и тот пульнул головой в угол.

На 73-й минуте «Спартак» все же собрался и отменил камбэк хозяев. Бакаев принял пас Шюррле и сходу катнул мимо Фавра.

Ответная встреча пройдет в Москве 15 августа.

В ЛЕ «Спартак» победил, а в РПЛ у команды Кононова дела не очень – пять очков и 11 место после четырех туров.

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