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Фантастический лонгшот Бакаева и другие эффектные моменты триумфа «Спартака» против «Туна»
Москвичи и швейцарцы устроили шоу.
«Спартак» одержал важную победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
На 22-й минуте Эсекиэль Понсе получил передачу в штрафной «Туна» после прохода Мирзова и с разворота вложил мяч в ворота.
Уже через несколько минут Зелимхан Бакаев выдал идеальный обводящий удар – будто Арьен Роббен отмотал годы назад и надел джерси с ромбиком.
«Спартак» доиграл первый тайм с преимуществом, но на 54-й минуте пропустил после добивания Ниаса Нефти.
Швейцарцы вдохновились голом и скоро сравняли – Тозетти навесил на Раппа, которого никто не накрыл, и тот пульнул головой в угол.
На 73-й минуте «Спартак» все же собрался и отменил камбэк хозяев. Бакаев принял пас Шюррле и сходу катнул мимо Фавра.
- Ответная встреча пройдет в Москве 15 августа.
- В ЛЕ «Спартак» победил, а в РПЛ у команды Кононова дела не очень – пять очков и 11 место после четырех туров.
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