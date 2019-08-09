Португальская Примейра приблизилась к российской Премьер-лиге в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

Все три португальских клуба выиграли свои матчи, причем «Порту» в квалификации Лиги чемпионов оказался сильнее «Краснодара» на выезде (1:0). В четверг победы одержали «Брага» (4:2 над «Брондбю») и «Витория Гимарайнш» (3:0 над «Вентспилсом»), а за Россию отдувался «Спартак» (3:2 над «Туном»).

По итогам сезона-2018/19 РПЛ опережала Примейру на 2,317 балла. Этим летом сгорели результаты сезона-2014/15, который Россия провела чуть сильнее (9,666 против 9,083). После двух с половиной отборочных раундов сократился до 1,434 балла. Португальцы выиграли все 5 матчей, у России 1-3 и потеря одного клуба (тульский «Арсенал»).

13-15 августа пройдут ответные матчи третьих квалификационных раундов.

Россия идет шестой в таблице коэффициентов – это самое низкое место, позволяющее выставить 2 команды на групповой этап ЛЧ напрямую.

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