На стадионе голландского клуба «АЗ Алкмар» «АФАС» обрушилась крыша над центральной трибуной.

На арене в этот момент никого не было, так что никто не пострадал. Причина обрушения пока неизвестна, но в субботу в Нидерландах порывы ветра достигали 22 м/с. На месте инцидента работает полиция.

15 августа на арене «АЗ» должен сыграть с украинским «Мариуполем» в рамках квалификации Лиги Европы-2019/20. Скорее всего, игра пройдет в другом месте.

Многоцелевой стадион вместимостью 17 тысяч человек был построен в 2006 году.

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