Фанаты московского «Спартака» почтут память погибшего в автокатастрофе поклонника клуба Алексея, который был известен в болельщицкой среде как Бахыт.

Как сообщает РИА «Новости», в понедельник Бахыт возвращался домой после выезда в Грозный на матч 5-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1). В Ростовской области фанат красно-белых попал в ДТП, после чего впал в кому. 14 августа девушка Бахыта сообщила о его смерти.

Представители «Фратрии» (это крупнейшая фанатская группировка «Спартака») сообщили, что отдадут Бахыту дань памяти перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».

На счету Бахыта более 500 выездов на матчи «Спартака».

В первой встрече с «Туном» красно-белые отпраздновали победу со счетом 3:2.

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