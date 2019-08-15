Красно-белые пропустили уже на седьмой минуте. После кросса с левого фланга мяч заметался по штрафной, форвард «Туна» выкатил пас под удар Штефану Гларнеру, и капитан швейцарцев мощно пробил в дальнюю девятку.

Во втором тайме «Спартак» встрепенулся. На 50-й минуте Эсекиэль Понсе забил после грубой ошибки голкипера Гийома Февра. А еще через восемь минут Резиуан Мирзов прошел в штрафную, сделал передачу на пустые ворота Андре Шюррле, и немец внес мяч в сетку.

2:1 – волевая победа московского «Спартака».

В первом матче в Швейцарии красно-белые выиграли – 3:2.

В раунде плей-офф Лиги Европы москвичи сыграют с победителем пары «Брага» – «Брондбю». Их встреча начнется в 21:45 мск, в первой игре португальцы на выезде победили со счетом 4:2.

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