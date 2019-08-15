«Спартак» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20 выиграл у швейцарского «Туна» – 2:1.

Счет в игре открыли футболисты «Туна» – отличился Штефан Гларнер.

Красно-белые пришли в себя во втором тайме: сперва после небольшой помарки голкипера гостей Гийома Февра мяч в ворота занес Эсекиэль Понсе.

А затем после классного слалома Резиуана Мирзова отличился Андре Шюррле.

В первом матче «Спартак» одержал победу со счетом 3:2.

В решающем раунде отбора команда Олега Кононова сыграет с победителем пары «Брондбю» – «Брага». В первом матче, который проходил в Дании, «Брага» выиграла со счетом 4:2.

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