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Все голы из матча «Спартака» и «Туна» – красно-белые пробились в решающий раунд отбора
Теперь москвичи зарубятся либо с «Брондбю», либо с «Брагой».
«Спартак» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20 выиграл у швейцарского «Туна» – 2:1.
Счет в игре открыли футболисты «Туна» – отличился Штефан Гларнер.
Красно-белые пришли в себя во втором тайме: сперва после небольшой помарки голкипера гостей Гийома Февра мяч в ворота занес Эсекиэль Понсе.
А затем после классного слалома Резиуана Мирзова отличился Андре Шюррле.
- В первом матче «Спартак» одержал победу со счетом 3:2.
- В решающем раунде отбора команда Олега Кононова сыграет с победителем пары «Брондбю» – «Брага». В первом матче, который проходил в Дании, «Брага» выиграла со счетом 4:2.
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