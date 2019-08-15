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Не надо стесняться. Угадай, кто сказал, Цорн или Дорн
Скажите спасибо, что мы не приплели группу Korn.
Томас Цорн этим летом стал генеральным директором московского «Спартака». Его считают сыном президента РПЛ Сергея Прядкина, хотя обе стороны никак возможное родство не комментируют.
Иван Дорн – украинский поп-артист. Его дебютный альбом «Co’n’dorn» музыкальные критики признали лучшим в 2012 году, в 2016-м Дорн записал пластинку OTD в США. Кроме того, он был судьей в украинском «Голосе» и «Х-Факторе». Называет себя болельщиком турецкого «Галатасарая».
Более непохожих людей невозможно и представить. Но попробуйте отличить их высказывания друг от друга. Всего-то и нужно назвать, что сказал Дорн, а что Цорн.
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