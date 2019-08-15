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Томас Цорн этим летом стал генеральным директором московского «Спартака». Его считают сыном президента РПЛ Сергея Прядкина, хотя обе стороны никак возможное родство не комментируют.

Иван Дорн – украинский поп-артист. Его дебютный альбом «Co’n’dorn» музыкальные критики признали лучшим в 2012 году, в 2016-м Дорн записал пластинку OTD в США. Кроме того, он был судьей в украинском «Голосе» и «Х-Факторе». Называет себя болельщиком турецкого «Галатасарая».

Более непохожих людей невозможно и представить. Но попробуйте отличить их высказывания друг от друга. Всего-то и нужно назвать, что сказал Дорн, а что Цорн.

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