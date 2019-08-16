Ответный матч «Спартака» и «Туна» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы начался с минуты молчания в память о погибшем фанате красно-белых Алексее Васюке (Бахыт).

Акция была согласована с УЕФА, на табло «Открытие Арены» зажглась надпись «Спи спокойно, сорванец» и портрет фаната. После матча команда подошла к фанатскому сектору в футболках с изображением Бахыта и такими же словами.

Футболисты «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанатеGetty Images

Минута молчания перед матчем «Спартак» – «Тун»Getty Images

На трибунах появились посвященные Бахыту баннеры. На самом заметном было написано: «Я делаю шум, чтобы продолжать жить. Я верю: тишина – это смерть. Бахыт, спи спокойно». Это цитата из песни группы «Тараканы».

«Это была идея клуба. Не было конкретного человека, который предложил эту идею. Мы хотели показать уважение, соболезнования, поэтому сделали минуту молчания, маленький трейлер и майки», – рассказал «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Бахыт пробил более 500 выездов за «Спартак». Он умер 13 августа, днем ранее получив тяжелые травмы в автокатастрофе.

«Спартак» выиграл у «Туна» (2:1) и в следующей стадии квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой».

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