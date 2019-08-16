Голкипер солигорского «Шахтера» Андрей Климович блеснул дриблингом а ля Мануэль Нойер в матче третьего отборочного тура Лиги Европы против «Торино».

30-летний Климович принял мяч от защитника за пределами штрафной, но нападающий «Торино» Симоне Дзадза был тут как тут и попытался обыграть голкипера, который не имел права играть руками. Вратарь включил мастерство дриблера, обвел форварда и отдал мяч партнеру по команде.

Ответный матч завершился со счетом 1:1, но «Шахтер» покинул Лигу Европы, разгромно уступив в первой игре (0:5).

Клуб идет на третьем месте чемпионата Белоруссии, уступая брестскому «Динамо» и БАТЭ.

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