Eurosport
Гол «Браги», который сильно осложнил путь «Спартака» в группу Лиги Европы
В Москве будет очень непросто.
«Спартак» проиграл первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы португальской «Браге» со счетом 0:1.
На 74-й минуте мяч после рикошета от Рикарду Орты влетел в ворота Александра Максименко.
- Ответная игра пройдет 29 августа в Москве.
- «Спартак» прервал серию из четырех побед подряд.
- Россия и Португалию борются за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, которая дает право на 3 команды в ЛЧ.
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