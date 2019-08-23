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Гол «Браги», который сильно осложнил путь «Спартака» в группу Лиги Европы

Гол «Браги», который сильно осложнил путь «Спартака» в группу Лиги Европы
Eurosport

43 мин. назад

В Москве будет очень непросто.

«Спартак» проиграл первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы португальской «Браге» со счетом 0:1.

На 74-й минуте мяч после рикошета от Рикарду Орты влетел в ворота Александра Максименко.

  • Ответная игра пройдет 29 августа в Москве.
  • «Спартак» прервал серию из четырех побед подряд.
  • Россия и Португалию борются за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, которая дает право на 3 команды в ЛЧ.

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