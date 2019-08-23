«Спартак» слил «Браге». Угадай, кто проигрывает португальцам еще и по трансферной стоимости

Русский клуб опять приехал на выезд в рамках квалификации в еврокубках с ощущением, что будет не очень сложно. Получилось как всегда. «Брага» закинула всего разок, но могла умножить это количество в 4-6 раз.

Трансферная стоимость игроков португальского клуба тоже может вырасти в том же размере. Уж очень некоторые игроки «Браги» были хороши. Угадай, кто дороже из футболистов «Спартака» и «Браги».

«Брага» – «Спартак» – 1:0

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Ответный матч пройдет в Москве 29 августа в 20:15 по московскому времени.

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