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«Спартак» слил «Браге». Угадай, кто проигрывает португальцам еще и по трансферной стоимости
Четвертый клуб Португалии – проблема для пятого клуба России. В том числе денежная.
Русский клуб опять приехал на выезд в рамках квалификации в еврокубках с ощущением, что будет не очень сложно. Получилось как всегда. «Брага» закинула всего разок, но могла умножить это количество в 4-6 раз.
Трансферная стоимость игроков португальского клуба тоже может вырасти в том же размере. Уж очень некоторые игроки «Браги» были хороши. Угадай, кто дороже из футболистов «Спартака» и «Браги».
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- Ответный матч пройдет в Москве 29 августа в 20:15 по московскому времени.
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