Воздушная техника и дриблинг Митроглу в дебютной игре за ПСВ. Оказывается, так может не только Месси
Аж голова кружится!
Греческий нападающий Костас Митроглу дебютировал в составе ПСВ в матче квалификации Лиги Европы против «Аполлона».
31-летний футболист так обрадовался аренде из «Галатасарая», что поспешил продемонстрировать свои лучшие навыки уже в первой игре. Митроглу обращался с мячом как фокусник – ловко и красиво. Соперники не смогли отобрать у грека мяч.
- ПСВ разгромил «Аполлон» со счетом 3:0, ответный матч состоится 29 августа.
- В Эредивизи шесть команд, включая ПСВ, набрали по 7 очков в трех турах. По дополнительным показателям лидирует «Аякс», ПСВ идет шестым.
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