Греческий нападающий Костас Митроглу дебютировал в составе ПСВ в матче квалификации Лиги Европы против «Аполлона».

31-летний футболист так обрадовался аренде из «Галатасарая», что поспешил продемонстрировать свои лучшие навыки уже в первой игре. Митроглу обращался с мячом как фокусник – ловко и красиво. Соперники не смогли отобрать у грека мяч.

ПСВ разгромил «Аполлон» со счетом 3:0, ответный матч состоится 29 августа.

В Эредивизи шесть команд, включая ПСВ, набрали по 7 очков в трех турах. По дополнительным показателям лидирует «Аякс», ПСВ идет шестым.

Классный гол Караваева, который вывел «Витесс» в лидеры Эредивизи

Качай приложение Eurosport для iOS или Android