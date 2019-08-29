«Спартак» вылетел из Лиги Европы, проиграв и в ответном матче плей-офф квалификации турнира «Браге» – 1:2.

Счет на 42-й минуте шикарным дальним ударом открыл Рикарду Орта.

Спустя несколько минут он же при помощи рикошета от Жиго оформил дубль.

Гол престижа оформил Зелимхан Бакаев на 89-й минуте, пробив вратаря с 10 метров.

Первый матч также закончился победой «Браги» – 1:0.

В групповом этапе Лиги Европы сыграют два российских клуба – «Краснодар» и ЦСКА.

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