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Дубль Рикарду Орты, который оформил вылет «Спартака» из Лиги Европы

Дубль Рикарду Орты, который оформил вылет «Спартака» из Лиги Европы
Eurosport

12 мин. назад

У красно-белых все стабильно.

«Спартак» вылетел из Лиги Европы, проиграв и в ответном матче плей-офф квалификации турнира «Браге» – 1:2.

Счет на 42-й минуте шикарным дальним ударом открыл Рикарду Орта.

Спустя несколько минут он же при помощи рикошета от Жиго оформил дубль.

Гол престижа оформил Зелимхан Бакаев на 89-й минуте, пробив вратаря с 10 метров.

  • Первый матч также закончился победой «Браги» – 1:0.
  • В групповом этапе Лиги Европы сыграют два российских клуба – «Краснодар» и ЦСКА.
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