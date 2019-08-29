Eurosport
Дубль Рикарду Орты, который оформил вылет «Спартака» из Лиги Европы
У красно-белых все стабильно.
«Спартак» вылетел из Лиги Европы, проиграв и в ответном матче плей-офф квалификации турнира «Браге» – 1:2.
Счет на 42-й минуте шикарным дальним ударом открыл Рикарду Орта.
Спустя несколько минут он же при помощи рикошета от Жиго оформил дубль.
Гол престижа оформил Зелимхан Бакаев на 89-й минуте, пробив вратаря с 10 метров.
- Первый матч также закончился победой «Браги» – 1:0.
- В групповом этапе Лиги Европы сыграют два российских клуба – «Краснодар» и ЦСКА.
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