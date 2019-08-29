Что «Спартаку» делать с Кононовым? Плюсы и минуты увольнения тренера

«Спартак» в очередной раз проиграл в квалификации к еврокубкам. Неважно, кто сидит на тренерской скамейке, понятно, что красно-белым неимоверно сложно дожимать и выгрызать матчи у равных соперников. Это не оправдание – на руках у Кононова вылет от португальского не топ-клуба и маячащее увольнение. Только вот нужно ли оно красно-белым?

Против увольнения

«Спартаку» исторически трудно куда-то отбираться через двухматчевые противостояния, так что к Кононову должно быть ноль новых претензий. Олегу Георгиевичу перед стартом еврокампании разобрали команду, а потом снова собрали. Причем собрали не в полноценную картинку с коробки Лего, а просто навалили запчастей. Вот тебе Шюррле, вот Понсе и Мирзов. Работай.

Необходимого опорника не подвезли (и только сейчас могут окончательно договориться со «Славией» о Алексе Крале), непожарных крайних защитников в клубе тоже нет. А про Тила и Ларссона говорить вообще нечего – трансферы парней задержали и позволили сыграть за другие клубы в квалификации ЛЕ. Итог: отсутствие двух игроков, которые много сделали для трех побед подряд в чемпионате. И как тут увольнять Кононова?

За коуча после победы в дерби вступился Леонид Федун, и это максимально правильное решение: «Давайте дадим Олегу Георгиевичу себя реализовать. Я дважды встречался с нашими болельщиками и руководителями фан-группировок и пытался донести эту идею. На мой взгляд, получилось, хотя до сих пор продолжаются провокации. По-прежнему какие-то могущественные силы, которые могут даже взламывать сайты, пытаются раскачать лодку под названием «Спартак». Но у них ничего не получится».

Первое место в чемпионате после семи туров у «Спартака» есть, а в вылете из ЛЕ Кононов виноват совсем немного. Не он же ошибался в опорной зоне перед голами Орты. Дайте человеку поработать.

Олег Кононов, «Спартак»Getty Images

За увольнение

Принципиальная позиция по Кононову может быть и обратной. Фанаты наверняка захотят загрызть его толпой, потому что вылет от среднего соперника за один шаг до группы Лиги Европы – провал. Мысль вполне верная. «Брага» по именам слабее «Спартака» в несколько раз. За исключением Орты (который иногда классно развивается в FIFA) звезд в составе португальцев нет, но Кононов почему-то не смог донести посыл о самом опасном игроке соперника до своих парней.

«Сколько нужно времени, чтобы поставить мой футбол? Как правило, уже после начального периода в 3-4 недели, это заметно. В целом нужно 4 месяца, если состав не меняется. Если приходят новые футболисты, то процесс может быть долгим», – заявил Кононов 10 ноября 2018 года. С тех пор прошло почти 10 месяцев. Да, команду обновили, что страхует Олега Георгиевича здесь и сейчас, но и в прошлом сезоне (по истечении названных четырех месяцев) «Спартак» не играл, а мучался – 5 побед в 11 играх РПЛ с марта 2019-го и безвольные влеты «Оренбургу» и «Арсеналу».

Кононов точно не заслужил работу в «Спартаке». Он крут только для мемов и смешных отговорок после матчей.

Решение о будущем тренера приниматься все равно будет не фанатами и не журналистами. Вся ответственность на руководстве «Спартака», которое наконец должно определиться, чего оно хочет. Только, кажется, понять этого они не могут сами.

«Спартак» – «Брага» – 1:2

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