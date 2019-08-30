Полицеские жестко задержали двух фанатов «Спартака» перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы с «Брагой».

Видео инцидента появилось в твиттере. «На входе спровоцировали давку сотрудники полиции, один из парней зацепил полицейского, и они применили к нему силу. Второй начал заступаться, его скрутили тоже», – сообщил очевидец в соцсети.

Ролик можно посмотреть по ссылке. Болельщик лежит на асфальте, представитель полиции пытается надеть на него наручники и обещает провести болевой прием. Фанат сопротивляется и называет полицейского мусором. По информации «Чемпионата», обоих задержанных отвели в автозак.

«Спартак» проиграл «Браге» со счетом 1:2 и не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.

Ранее болельщики «Спартака» столкнулись с ОМОНом после матча второго тура РПЛ с «Ростовом».

Появилось видео с камер наблюдения «Ростов-Арены», на котором ОМОН избивает фанатов «Спартака»

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