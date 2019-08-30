Getty Images
ЦСКА с «Краснодаром» достались испанцы, а еще «Базель», «Трабзонспор» и «Ференцварош»
Лигоевропейцев тоже рассортировали по группам.
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2019/20.
ЦСКА попал в группу H вместе с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем». «Краснодар» отправился в квартет C с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».
Группа A: «Севилья», АПОЭЛ, «Карабах», «Дюделанж».
Группа B: «Динамо Киев», «Копенгаген», «Мальмё», «Лугано».
Группа C: «Базель», «Краснодар», «Хетафе», «Трабзонспор».
Группа D: «Спортинг», ПСВ, «Русенборг», ЛАСК.
Группа E: «Лацио», «Селтик», «Ренн», ЧФР «Клуж».
Группа F: «Арсенал», «Айнтрахт» Франкфурт, «Стандард», «Витория Гимарайнш».
Группа G: «Порту», «Янг Бойз», «Фейенорд», «Рейнджерс».
Группа H: ЦСКА, «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош».
Группа I: «Вольфсбург», «Гент», «Сент-Этьен», «Александрия».
Группа J: «Рома», «Боруссия М», «Истанбул», «Вольфсберг».
Группа K: «Бешикташ», «Брага», «Вулверхэмптон», «Слован».
Группа L: «Манчестер Юнайтед», «Астана», «Партизан», АЗ Алкмар.
- Также на участие в Лиге Европы от России претендовали «Спартак» и «Арсенал», но не прошли стадию квалификации.
- Финал Лиги Европы пройдет 27 мая 2020 года в Гданьске (Польша).
У «Локо» – «Юве» и «Атлетико», у «Зенита» – «Бенфика» и «Лион»