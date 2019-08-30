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ЦСКА с «Краснодаром» достались испанцы, а еще «Базель», «Трабзонспор» и «Ференцварош»

ЦСКА с «Краснодаром» достались испанцы, а еще «Базель», «Трабзонспор» и «Ференцварош»
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Лигоевропейцев тоже рассортировали по группам.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2019/20.

ЦСКА попал в группу H вместе с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем». «Краснодар» отправился в квартет C с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

Группа A: «Севилья», АПОЭЛ, «Карабах», «Дюделанж».

Группа B: «Динамо Киев», «Копенгаген», «Мальмё», «Лугано».

Группа C: «Базель», «Краснодар», «Хетафе», «Трабзонспор».

Группа D: «Спортинг», ПСВ, «Русенборг», ЛАСК.

Группа E: «Лацио», «Селтик», «Ренн», ЧФР «Клуж».

Группа F: «Арсенал», «Айнтрахт» Франкфурт, «Стандард», «Витория Гимарайнш».

Группа G: «Порту», «Янг Бойз», «Фейенорд», «Рейнджерс».

Группа H: ЦСКА, «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош».

Группа I: «Вольфсбург», «Гент», «Сент-Этьен», «Александрия».

Группа J: «Рома», «Боруссия М», «Истанбул», «Вольфсберг».

Группа K: «Бешикташ», «Брага», «Вулверхэмптон», «Слован».

Группа L: «Манчестер Юнайтед», «Астана», «Партизан», АЗ Алкмар.

  • Также на участие в Лиге Европы от России претендовали «Спартак» и «Арсенал», но не прошли стадию квалификации.
  • Финал Лиги Европы пройдет 27 мая 2020 года в Гданьске (Польша).

У «Локо» – «Юве» и «Атлетико», у «Зенита» – «Бенфика» и «Лион»

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